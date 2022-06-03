Средства ПВО РФ перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" на Украине

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Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника в районах Рясного, Крутой Балки и Дмитровки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой Народной Республики", – рассказал Конашенков.

Ранее российская авиация уничтожила пункты управления украинских националистических формирований "Кракен" и "Азов" в Харьковской области. Также был поражен 21 район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

