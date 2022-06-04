В МО РФ сообщили о поджоге скита Святогорской лавры украинскими националистами

Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, сделали это военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Местные жители утверждают, что по церкви ударили зажигательными боеприпасами из пулемета, который был установлен на украинском бронеавтомобиле.

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