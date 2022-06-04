МО РФ показало работу экипажей вертолетов Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52. Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетами. В результате были уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.

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