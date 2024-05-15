Реставрация началась в главном доме с оранжереей усадьбы Морозова

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Началась реставрация в бывшем главном доме с оранжереей усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"В ходе научно-исследовательских работ специалисты уже сделали несколько открытий. Под слоями поздней покраски им удалось обнаружить историческую роспись потолка в мавританской комнате и отделку стен искусственным мрамором и кафелем в интерьерах конца XIX – начала XX века", – сказал Емельянов.

По его словам, объект культурного наследия (ОКН), расположенный по адресу строение 3, дом 21, Подсосенский переулок, долгое время пустовал, поэтому теперь нуждается в комплексной реставрации цоколя, фасада и интерьера. После необходимых работ сооружение приспособят под современное использование и разместят внутри киношколу.

"Здание уникально тем, что это последний в городской черте неисследованный дом знакового для Москвы зодчего. В советский период первоначальная структура здания и авторские приемы Федора Шехтеля были фактически законсервированы", – объяснил главный архитектор проекта Дмитрий Лурье.

Так, внутри сохранились несколько комнат, к оформлению которых приложил руку архитектор Шехтель. Купольный свод одного из помещений украшен росписью, а над входом установлено геральдическое изображение в виде льва. К росписи, по данным пресс-службы департамента, мог быть причастен Михаил Врубель.

Второй зал с оформлением украшен лепниной и живописью, а в третьей комнате остались оконные наличники и различные архитектурные элементы декора в восточном мавританском стиле. Сохранилась и метлахская плитка с карнизами в ванной комнате, а также отдельная комната, оформленная искусственным мрамором.

Специалисты не только расчистят ценный декор от поздних элементов, но и избавят помещения от установленных позднее перегородок, подвесных потолков и решеток. Также реставраторы вернут облик цоколю, фасадам, карнизам и стенам оранжереи, а также отделке стен в виде грота.

"В интерьерах приведут в порядок штукатурные потолки и тянутые карнизы, сохранившиеся полы из метлахской плитки и различных видов паркета, интерьерную живопись, подоконники из искусственного мрамора, восстановят утраченные архитектурные элементы", – добавили в департаменте.

Там напомнили, что в основе ОКН лежат фрагменты сводчатых подвалов конца XVII века, а основной объем сооружения был сформирован с XVIII по XX век. Одно время территория принадлежала бургомистру Дмитрию Плавильщикову, однако во второй половине XIX века участок перешел к купцу Викуле Морозову.

К 1895 году по проекту Шехтеля дом был расширен и дополнен, а в начале XX века появился пристроенный корпус по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. В советское время здание было национализировано, долгое время внутри находилось крупнейшее в СССР издательство "Наука".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в рамках Дней исторического и культурного наследия горожане смогут посетить свыше 70 отреставрированных объектов столицы. Среди них – Дворец пионеров и Театр Эстрады, а также Дом Палибина.

