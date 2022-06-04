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Наука

10:56

Рогозин заявил о планах по восстановлению работы немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

наука

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поручил начать восстанавливать работу немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ".

"Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом", – сообщил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Рогозина, данное решение было необходимо для науки.

До этого стало известно, что немецкая сторона в связи с ситуацией на Украине уведомила Россию об отключении своего телескопа на космической обсерватории "Спектр-РГ", являющейся совместным проектом двух стран.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что все спутники "Роскосмоса" активно используются в интересах российского министерства обороны.

По его словам, в 2022 году предприятия космической отрасли сдадут еще ряд новых аппаратов.

При этом глава "Роскосмоса" обратил внимание на то, что у РФ на сегодняшний день отсутствуют радиолокационные устройства, которые могли бы функционировать в любую погоду и в любое время суток.

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