Президент РАН призвал не разрывать связь с учеными из недружественных стран

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

России не следует разрывать связь с учеными из США, Европы, Японии, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония – это 64% мировых затрат на R&D. Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем", – сообщил Сергеев на общем собрании членов РАН.

По его словам, только 17% разработок и исследований приходятся на дружественные РФ страны.

Сергеев подчеркнул, что связи ученых с лабораториями не должны прерываться.

"Все равно конфликт на Украине кончится миром, встанет вопрос возобновления связей. Нельзя, чтобы они сейчас исчезли", – заключил Сергеев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России объявлена научная блокада.

Политик добавил, что в одних случаях это проявляется открыто, в других – менее явно, "но тем не менее все эти проблемы есть".

