Минобрнауки рекомендовало вузам РФ воздержаться от студенческих обменов в рамках Erasmus+

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Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам отказаться от сотрудничества в рамках программы Евросоюза по студенческим обменам Erasmus+, сообщает ТАСС.

"Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+", – заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что регламент Совета ЕС от 8 апреля 2022 года запретил финансовую и нефинансовую поддержку государственным или находящимся под государственным контролем организациям РФ по линии финансируемых из бюджета Евросоюза программ.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.

