Депутат оценила предложение о возврате пятилетней системы образования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В настоящее время приоритетом является качество образования, однако Болонская система позволяет учиться в любой точке мира. Так инициативу о возврате пятилетнего образования прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, при отмене Болонской системы студенты из России не смогут обучаться в других странах.

"Если мы будем обеспечивать качественное образование, мы будем конкурентоспособными", – цитирует Бессараб RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России. По его словам, в РФ разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования с двумя системами преподавания. Эта программа также предполагает, что студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах ЕС.

