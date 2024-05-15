Индустриальный комплекс в рамках масштабного инвестпроекта построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное построят индустриальный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В него войдут четыре предприятия общей площадью 223 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в ТиНАО появится 650 новых рабочих мест.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, город предоставил земельные участки площадью 12 гектаров по ставке один рубль в год, чтобы возвести два производства по выпуску строительных материалов.

С инвестором заключили договоры аренды на пять лет. За это время он должен построить два завода. Для строительства еще двух предприятий комплекса планируется выделить 16 гектаров земли.

На промышленных объектах будут выпускать различные изделия медицинской, строительной, химической и других отраслей промышленности. В реализацию проекта инвестор вложит свыше 17 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что предприятия микроэлектроники стали лидерами по количеству созданных рабочих мест и осуществленных инвестиций за все время существования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" среди резидентов.

До этого стало известно, что в четырех районах Восточного административного округа построят детский сад, школу и два торговых центра по программе стимулирования создания мест приложения труда. Эти объекты дадут городу почти две тысячи рабочих мест.