Предприятия микроэлектроники стали лидерами по инвестициям в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предприятия микроэлектроники стали лидерами по количеству созданных рабочих мест и осуществленных инвестиций за все время существования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" среди резидентов. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, они вложили 57,7 миллиарда рублей и создали свыше 6,7 тысячи рабочих мест. Статус резидента имеют более 30 производителей микроэлектроники, это дает им значительные налоговые льготы. На втором месте расположились производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции. Они вложили более 41,5 миллиарда рублей.

Всего же в ОЭЗ работают более 200 компаний, примерно у половины есть статус резидента. За первые девять месяцев 2023 года они инвестировали примерно 35 миллиардов рублей и создали более 2 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Показатели в 1,4 раза выше результатов аналогичного периода 2022 года.

Между тем производители микроэлектроники, оптики и робототехники с января по сентябрь 2023 года создали 953 рабочих места, это почти на 100 мест больше, чем в 2022 году, тогда за аналогичный период появилось 859 мест, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также в свое развитие они вложили 20,2 миллиарда рублей, что на 5,8 миллиарда больше, чем в те же месяцы годом ранее, добавил он. Производители медицинских технологий, оборудования и биофармы, в свою очередь, инвестировали более 10,2 миллиарда рублей, увеличив объем вложенных средств на 2,7 миллиарда рублей по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что компаниям в оперативном поиске кадров помогает проект ОЭЗ "Технополис "Москва" – "ТехноРабота". Более 900 резюме от соискателей получено в его рамках за прошлый год.

"В проект вовлечены около 50 компаний всех площадок ОЭЗ Москвы, но тенденция по рабочим местам сохраняется – активнее других специалистов инженерных профессий набирают предприятия микроэлектроники и медицины", – заметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что по итогам 2023 года на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Также по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ сэкономили на налогах свыше 3,1 миллиарда рублей. По данным Ефимова, это более чем в 3,5 раза выше показателей аналогичного периода 2022 года – тогда преференции составили свыше 857 миллионов рублей.

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