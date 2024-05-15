Hürriyet: в Турции проводят расследование возможного заговора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главная прокуратура Анкары ведет расследование предполагаемого заговора по статье УК "Восстание против правительства Турецкой Республики". Об этом пишет газета Hürriyet.

В статье говорится о создании незаконной организации для совершения преступления против конституционного строя и безопасности страны. Расследование также проводится по статьям "Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля", "Разглашение тайны" и другим.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста. Поводом послужило предупреждение лидера партии турецких националистов Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота.

В СМИ сообщалось о массовом увольнении полицейских в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией. В свою очередь, Бахчели предупредил президента Турции о возможном заговоре против власти, с учетом которого нельзя обойтись увольнением нескольких сотрудников полиции.