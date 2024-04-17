NTV: Эрдоган подтвердил договоренность с Путиным о его визите в Анкару

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Владимир Путин договорился с ним о визите в Анкару. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена", – рассказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что в скором времени в вопросе визита Путина в Анкару появится конкретика.

Ранее Эрдоган сообщал, что ждет с визитом Путина после муниципальных выборов, которые прошли в стране 31 марта. По информации дипломатического источника в Анкаре, президент РФ может посетить Турцию в конце апреля – начале мая.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что выбор даты визита определяется согласованием графиков Путина и Эрдогана, однако лидер РФ готов встретиться с турецким коллегой, когда представится возможность.

