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05 ноября, 08:45

Наука

Выставка об истории изучения Венеры откроется в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Московском планетарии, подведомственном департаменту культуры, 15 декабря откроется выставка, посвященная истории изучения планеты Венеры. Экспозицию можно будет посетить в музее Урании, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В планетарии напомнили, что Венера – одна из самых труднодоступных для изучения планет Солнечной системы. Ее поверхность скрыта под плотной непрозрачной атмосферой, которая на 96% состоит из углекислого газа. Давление у поверхности примерно в 90 раз превышает земное, а температура достигает 460 градусов.

Значительный вклад в исследование планеты внесли советские автоматические станции, совершившие 10 посадок. Именно эти миссии впервые позволили получить данные непосредственно с поверхности Венеры.

В частности, аппараты "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" измерили состав атмосферы и грунта, а также сделали первые в истории снимки планеты. Эти работы стали важным этапом развития сравнительной планетологии и задали стандарты для дальнейших исследований.

Карту рельефа почти всей планеты удалось создать в ходе американской миссии "Магеллан", проходившей с 1990 по 1994 год. Радиолокационное зондирование позволило выявить горы, плато, тессеры, короны, арахноиды, гигантские лавовые равнины и ударные кратеры. Полученные данные помогли восстановить историю геологического развития Венеры, а также оценить возраст ее поверхности.

На выставке также покажут панорамы советских станций, радиолокационные снимки поверхности планеты и ее основных структурных элементов, сделанные аппаратами "Венера-15", "Венера-16" и "Магеллан". Посетители увидят современные карты рельефа и геологического строения с отмеченными местами 10 посадок космических аппаратов, привязанными к геологическим структурам.

В экспозицию также включили земные аналоги горных пород, обнаруженных на Венере: различные типы базальтов, в том числе лейцитовые, и другие образцы из разных регионов Земли. Дополнят выставку макеты космических аппаратов в натуральную величину – спускаемой "Венеры-10" и орбитальной "Венеры-4".

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил подборку маршрутов по музеям Москвы. Москвичам и гостям города, в частности, посоветовали посетить Музей космонавтики. Там на площади 8 500 квадратных метров собрана коллекция артефактов отечественной космической истории: геофизические ракеты, чучела Белки и Стрелки, космические корабли, скафандры, лунная и марсианская техника, биопринтер и спутники.

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