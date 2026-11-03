"Мосбилет" приглашает на премьеру спектакля о разговоре Станиславского и Чехова

Фото: "Покровка.Театр"

Премьера постановки "Станиславский/Чехов" пройдет в "Покровка.Театре" 15 ноября. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сюжет пьесы воссоздает реальный эпизод: в сентябре 1928 года Константин Станиславский приехал в Германию на лечение и встретился в берлинском кафе со своим бывшим учеником. За чашкой кофе они обсуждали будущее театра, актерское мастерство и возможность возвращения Михаила Чехова в Россию.

О разговоре в кафе на Курфюрстендамм упоминается в книге "МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии". Письма Чехова подтверждают: режиссер и его ученик провели много часов в спорах об актерском искусстве – должен ли артист отталкиваться от собственных чувств или прежде всего от воображения.

Чехов пришел в Первую студию Московского Художественного театра (МХТ) в 1912 году, где занимался под руководством Станиславского и Леопольда Сулержицкого. Позже он возглавил МХАТ II, а затем ушел в самостоятельные поиски, приведшие его к собственной актерской методике, которая позднее получила признание далеко за пределами России.

Станиславский акцентировал внимание на внутренней жизни героя, заданных условиях и естественности поведения на сцене. Чехов же предлагал другую концепцию, где важную роль играли воображение, психологический жест и создание художественного образа. По его мнению, раскрыть характер персонажа можно не только через личные переживания, но и через фантазию, движение и работу с пространством.

В 1928 году Чехов покинул Россию и продолжил театральную деятельность в Европе и США. Станиславский при этом интересовался творческими планами бывшего воспитанника и возможностью его дальнейшей работы в России.

Автором пьесы, режиссером-постановщиком и композитором выступила Амина Жаман. Она же исполняет роль Гюлер – молодой работницы турецкого кафе, которая становится контрапунктом к разговору двух театральных интеллектуалов.

Место действия выбрано не случайно: турецкий кофе и чай, лукум, гадание на кофейной гуще и отсылки к Стамбулу формируют атмосферу встречи. Визуальный ряд дополняют элементы эбру – традиционной турецкой техники рисования на воде. Сценографию подготовила Анастасия Александрова.

Константина Станиславского играет Сергей Ищенко, Михаила Чехова – Андрей Сумцов.

В свою очередь, Московский академический театр сатиры приглашает горожан и туристов на спектакль "Физики". Показы запланированы на 10 ноября, 15 и 26 декабря. Действие постановки происходит в частной психиатрической больнице "Вишневый сад", в старом корпусе которой трое пациентов-физиков, считающих себя гениями.