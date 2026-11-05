В МИД РФ заявили, что БРИКС стал рупором мирового большинства

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Объединение БРИКС стало настоящим рупором мирового большинства, а его страны-участницы не приемлют гегемонии и неоколониализма. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он отметил, что сотрудничество с партнерами по объединению в рамках Генассамблеи ООН основывается на значительной схожести взглядов по многим вопросам международной повестки. Страны БРИКС стремятся к созданию более справедливого многополярного мирового порядка, который базируется на принципах международного права и опирается на центральную координирующую роль ООН.

"Нужно ли говорить, что БРИКС – настоящий рупор мирового большинства. Его страны-участницы не приемлют никаких форм и проявлений гегемонии, неоколониализма, "порядка, основанного на правилах". При этом принципиально важно, что такое партнерство не направлено против кого бы то ни было, ему не свойственно – в отличие от того же ЕС – "блоковое" мышление", – приводит ТАСС слова Логвинова.

Дипломат отметил, что взаимодействие с региональными и межрегиональными организациями является важной опорой функционирования ООН. Соответствующие положения прописаны в главе VIII Устава организации и отражены в документах Совбеза и ГА.

"Региональные организации призваны играть дополняющую роль в усилиях ООН по широкому кругу вопросов, включая содействие мирному разрешению споров, укрепление доверия между государствами, обеспечение их ускоренного развития. В условиях нарождающейся многополярности такое сотрудничество год от года лишь крепнет и углубляется", – добавил Логвинов.

Он пояснил, что это закономерный процесс, поскольку региональные структуры зачастую обладают уникальными возможностями и лучше понимают ситуацию "на земле". Особое место в данной системе координат отведено БРИКС.

Владимир Путин ранее сообщил, что более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, а вклад cтран "Большой семерки" (G7) составил менее 30%.

Президент отметил, что на данный момент многополярный мир становится реальностью и это необратимая тенденция. Эпоха, при которой судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, подчеркнул Путин.