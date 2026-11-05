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05 ноября, 07:43

Политика

ООН не нашла дискриминации в бойкоте сборной РФ на ЧМ по хоккею

Фото: 123RF.com/pressmaster

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в планах европейских хоккейных федераций бойкотировать матчи с командой России на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

В УВКПЧ заявили, что если их отказ имеет форму протеста, а не преследует цель ущемления конкретных спортсменов по национальному признаку, то он может рассматриваться как реализация их права на свободу выражения мнений, что является одним из фундаментальных прав согласно международным нормам.

При этом там подчеркнули, что принцип недискриминации является основополагающим элементом международного права в сфере прав человека. В УВКПЧ также заявили, что у них нет достаточной информации о мотивах, побудивших национальные ассоциации к такому шагу.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о допуске сборной России к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея.

После решения CAS о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. В свою очередь, Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной, может принять множество других стран.

Эксперт рассказал о реакции других стран на допуск российских хоккеистов к соревнованиям

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