Желтый уровень опасности из-за гололедицы введут в Москве в ночь на 7 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в ночь на субботу, 7 ноября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение актуально в период с 21:00 6 ноября до 09:00 7 ноября. Аналогичное предупреждение введут и в Подмосковье.

Ранее синоптики рассказывали, что первый в сезоне снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Кроме того, первый временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.



По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 ноября, в столице ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля. Из-за этого москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто.

