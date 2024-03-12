Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина после выборов в Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после муниципальных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что визит главы государства в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, так как у Путина наряженный и сжатый график.

Дипломатический источник агентства в Анкаре говорил, что визит Путина в Турцию может пройти в конце апреля – начале мая.

Ранее Эрдоган говорил, что Турция готова организовать и провести мирный саммит "Россия – Украина". Он также признал, что дипломатическая инициатива Турции, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.

Между тем турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar сообщил о намерении к началу 2025 года завершить строительство завода на Украине. Модели беспилотников, которые планируется выпускать на украинском заводе, на данный момент окончательно не определены.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились 3 часа