Турецкая Baykar хочет закончить строительство завода под Киевом за год

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Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar сообщил о намерении к началу 2025 года завершить строительство завода на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению гендиректора компании Халука Байрактара, еще около года уйдет на завершение строительства, далее начнутся работы по оснащению и формированию оргструктуры. По его словам, на заводе будут работать около 500 человек.

Модели беспилотников, которые планируется выпускать на украинском заводе, на данный момент окончательно не определены.

Байрактар также заявил, что планы по строительству завода продвигаются, и вопросы безопасности, связанные с конфликтом на Украине, их не остановят.

При этом ранее Байрактар заявлял, что организация планирует начать производство боевых дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Он отмечал, что строительные мероприятия на местном дочернем предприятии Baykar проходят в соответствии с графиком.



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