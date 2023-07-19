Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один из последних используемых ВСУ турецких беспилотников Bayraktar сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил замкомандира сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Кум".

По его словам, последние оперативно-тактические беспилотники запускались с территории Очакова.

"Bayraktar именно не ударный, а разведывательный – фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям был сбит буквально вчера", – цитирует РИА Новости замкомандира.

Ранее стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Разговоры о нем шли несколько лет. В Киеве заявили, что сейчас все силы задействованы для обновления ВПК страны.

До этого генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар рассказал, что организация планирует начать производство боевых дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Он отмечал, что строительные мероприятия на местном дочернем предприятии Baykar проходят в соответствии с графиком. Открыть его планируется в 2025 году, уточнил он.



В МО РФ сообщили об уничтожении станции управления беспилотниками Bayraktar TB2