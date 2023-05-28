РФ полностью уничтожила украинский флот БПЛА Bayraktar, лишив Киев преимущества – СМИ

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России удалось полностью уничтожить украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, тем самым лишив ВСУ ударного средства. Об этом сообщает Business Insider.

По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, БПЛА могут работать при отсутствии у противника сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Однако РФ стала задействовать РЭБ и уничтожила большое количество дронов, отметил он.

Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ применяют оставшиеся машины для наблюдения.

По данным издания, РФ ликвидирует в месяц до 10 тысяч западных БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили ракету "Гром-2" и две ракеты большой дальности Storm Shadow. Также ПВО сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 20 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении радиолокационной станции и 5 ЗРК Patriot. Поражение было осуществлено посредством гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".