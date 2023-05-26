15:31Политика
ПВО РФ перехватила ракету "Гром-2" и две ракеты Storm Shadow – МО
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили ракету "Гром-2" и две ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также ПВО сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 20 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка ЛНР, Артемовск ДНР, Голая Пристань, Великая Лепетиха Херсонской области, Комсомольское и Токмак Запорожской области.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении радиолокационной станции и 5 ЗРК Patriot. Поражение было осуществлено посредством гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
В связи с этим некоторые эксперты выразили мнение, что ЗРК Patriot были обречены на уничтожение. По словам специалистов, радары установок выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить.
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