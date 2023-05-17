Экс-советник Пентагона заявил, что Россия уничтожила под Киевом крайне важные цели

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Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов России свидетельствуют о том, что были уничтожены очень важные цели ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно", – заявил он.

По мнению Макгрегора, силы ВС РФ точно знают местонахождение прибывающего на Украину вооружения и места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании. Экс-советник Пентагона считает, что Россия уничтожает западное вооружение еще до того, как оно попадает непосредственно на поле боя.

Полковник заявил, что почти все ракетные удары российских сил пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия с Запада, такого как Storm Shadow и Patriot. Макгрегор считает, что поражая зенитные комплексы Киева, армия России стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо, чтобы авиация могла более интенсивно работать.

"В этом Россия достаточно преуспела", – резюмировал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил пять пусковых установок Patriot и радиолокационную станцию комплекса в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что о поражении и полном уничтожении этих целей свидетельствуют достоверно подтвержденные данные.

