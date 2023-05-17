ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве", – сказал он.

Конашенков подчеркнул, что назначенный объект поражен, цели удара достигнуты.

Накануне российские военные уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. Помимо этого, с помощью высокоточного оружия ВС РФ атаковали участки базирования живой силы ВСУ и склады с боеприпасами и вооружением.

Позже в Соединенных Штатах признали повреждение зенитного ракетного комплекса Patriot в результате российского удара. Установка Patriot якобы не уничтожена полностью, а только повреждена. Специалисты изучат повреждения и примут решение, отправить его в США или провести ремонт на месте.

