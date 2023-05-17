00:58Политика
В США признали повреждение ЗРК Patriot после удара ВС РФ по Киеву – СМИ
Фото: depositphotos/Foto-VDW
В США признали повреждение зенитного ракетного комплекса Patriot в результате российского удара. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, установка Patriot якобы не уничтожена полностью, а лишь повреждена. Уточняется, что специалисты изучат повреждения и примут решение, отправить его в США или провести ремонт на месте.
В Минобороны РФ ранее заявили, что в Киеве ударом ракеты "Кинжал" был ликвидирован американский ЗРК Patriot. Помимо этого, ВС РФ также атаковали высокоточным оружием по участкам базирования живой силы ВСУ и нанесли удары по складам армии Украины с боеприпасами и вооружением.
Российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве
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