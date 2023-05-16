Шойгу опроверг заявления Украины о шести сбитых ее ПВО ракетах "Кинжал"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Заявление Киева о якобы сбитых шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько Кинжалов, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", – подчеркнул он.

Шойгу отметил, что количество заявлений о перехвате в три раза превышает количество запусков. Он также отметил, что украинская сторона ошибается в типах ракет.

"Потому и не попадают", – сказал министр.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что российским бойцам удалось ликвидировать американский ЗРК Patriot в Киеве, применив ракеты "Кинжал".

Помимо этого, ВС РФ с помощью высокоточного оружия атаковали по участкам базирования живой силы ВСУ и ударили по складам армии Украины с боеприпасами и вооружением.

