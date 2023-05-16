В Кремле в ответ на слова о якобы сбитых "Кинжалах" заявили об уникальности этих ракет

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Уникальные показатели российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" подтвердили специалисты. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинской стороны о якобы шести сбитых снарядов этого вида.

"Действительно, президент Путин (Владимир Путин. – Прим. ред.) неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью ракеты "Кинжал".

Кроме того, бойцы России высокоточным оружием ударили по территории базирования живой силы украинской армии. Вместе с этим российские солдаты атаковали по складам ВСУ с боеприпасами и вооружением.

