13:12Политика
В Кремле в ответ на слова о якобы сбитых "Кинжалах" заявили об уникальности этих ракет
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Уникальные показатели российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" подтвердили специалисты. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинской стороны о якобы шести сбитых снарядов этого вида.
"Действительно, президент Путин (Владимир Путин. – Прим. ред.) неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками", – отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью ракеты "Кинжал".
Кроме того, бойцы России высокоточным оружием ударили по территории базирования живой силы украинской армии. Вместе с этим российские солдаты атаковали по складам ВСУ с боеприпасами и вооружением.
Мэр Киева заявил, что ПВО Украины якобы сумела сбить российский "Кинжал"
Читайте также