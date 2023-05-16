ВС РФ ликвидировали комплексом "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны ликвидировали ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на министерство обороны России.

"Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", – говорится в сообщении.

Помимо этого, российская сторона с помощью высокоточного оружия атаковала по участкам базирования живой силы ВСУ. Также ВС РФ ударили по складам армии Украины с боеприпасами и вооружением. В Минобороны добавили, что атака достигла намеченной цели.

Ранее бывший замглавнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что отечественные ЗРК могут ликвидировать британские ракеты Storm Shadow на всех этапах полета. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах "Бук", "Панцирь" и С-300.