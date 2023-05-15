Российские войска уничтожили пункт дислокации нацбатальона "Азов" в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия ВС РФ совершила огневой налет по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он уточнил, что пункты дислокации украинского батальона находились в районе населенных пунктов Катериновка, Белогоровка и Часов Яр.

В результате артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами противника, а также семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии ВСУ и 120-миллиметровый миномет.

Помимо этого, российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ в населенном пункте Красное, добавил Астафьев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска. В оборонном ведомстве также рассказали, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ сражаются за овладение западными кварталами города.

До этого российская армия нанесла удар по украинским военным объектам в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. В Минобороны уточнили, что российские силы достигли поставленную цель.

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области