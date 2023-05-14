Минобороны РФ сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли при отражении вражеских атак в ДНР. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"Командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки были отражены. <...> В ходе отражения третьей атаки командир был тяжело ранен и погиб во время эвакуации", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что военнослужащие, которые находились в подчинении у Макарова, смогли ликвидировать три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.

Полковник Бровко тоже героически погиб, когда отбивал атаку противника на другой территории. Он скончался от полученных в ходе боя осколочных ранений.

Ранее стало известно, что российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска. Как сообщает Минобороны, прорывов обороны российских войск не было допущено. Отличившимся в боях за Артемовск военнослужащим вручили ордена и другие государственные награды непосредственно на боевых позициях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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