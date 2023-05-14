Рогов сообщил о нанесении авиаудара по позициям ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен в районе города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Авиация отработала планирующими бомбами по позициям противника в районе города Гуляйполе. Есть попадания по целям – местам дислокации боевиков ВСУ, а также складам с оружием и боеприпасами", – подчеркнул он.

Рогов отметил, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ для недопущения скопления техники и боеприпасов на линии боевого соприкосновения.

До этого Рогов сообщил, что появившаяся ранее в Сети информация о том, что украинские военные применили химическое оружие на ореховском направлении в Запорожской области, не подтверждается. Он напомнил, что последний раз ВСУ пытались распылить неизвестное химическое вещество над российскими позициями в апреле этого года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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