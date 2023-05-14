Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу. Это подтверждает официальный ресурс по оповещению населения.

Так, сигналы тревоги были слышны с 08:47 по московскому времени в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что более 170 объектов инфраструктуры получили повреждения на Украине за сутки.

В ночь с 12 на 13 мая украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Киевской области. Также отмечалось, что в этом регионе работала система противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.



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