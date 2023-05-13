03:47Происшествия
СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Фото: depositphotos/mariakarabella
В Киевской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
По информации СМИ, в данный момент в этом регионе работают средства противовоздушной обороны. Каких-либо подробностей или информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводится.
Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позже сирены также прозвучали в Киеве и еще нескольких областях, в том числе в западной части страны.
До этого в администрации Мелитополя сообщили о взрыве, который прогремел в городе вечером 12 мая.
В результате инцидента без электроснабжения остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка.
Новости часа: задержаны лица, причастные к взрыву и отключению энергии в Мелитополе
Читайте также