СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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В Киевской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По информации СМИ, в данный момент в этом регионе работают средства противовоздушной обороны. Каких-либо подробностей или информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводится.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позже сирены также прозвучали в Киеве и еще нескольких областях, в том числе в западной части страны.

До этого в администрации Мелитополя сообщили о взрыве, который прогремел в городе вечером 12 мая.

В результате инцидента без электроснабжения остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка.

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