Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Так, сирены прозвучали в Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

На момент публикации сообщения о каких-либо взрывах или повреждениях инфраструктуры не поступали.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая город пережил самую массированную атаку с начала спецоперации на Украине.

До этого киевские власти заявили, что в Соломенском районе города в результате взрыва повредился резервуар с дизельным топливом емкостью 10 тонн.