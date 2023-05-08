Мэр Киева сообщил о сильнейшей атаке на город с начала спецоперации в ночь на 8 мая

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Ночью Киев пережил самую массированную атаку с начала спецоперации на Украине, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует "Газета.ру".

Он уточнил, что жертв нет, однако пять человек госпитализированы. Кличко отметил роль сил противовоздушной обороны ВС Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 8 мая были слышны мощные взрывы. Была слышна работа ПВО, а ближе к центру города были замечены дроны.

В Соломенском районе Киева в результате взрыва повредился резервуар с дизельным топливом емкостью 10 тонн. Произошла утечка, но без возгорания. Также пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыли, а пожар ликвидировали.

Ночью сообщалось, что взрывы прозвучали в Киевской и Черниговской областях, а также в Одессе. Согласно данным официального портала по оповещению населения, в Киеве, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях звучала воздушная тревога.

Последние дни на Украине часто звучит воздушная тревога. 4 мая власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. В городской военной администрации рассказали о массовом прилете беспилотников.

Тогда же, 4 мая, сообщалось о мощном взрыве, который произошел на заводе "Арсенал" в Киеве. Свидетель ситуации заявил, что ему трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года