Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 22:56

Политика

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушная тревога объявлена в большинстве украинских регионов, в том числе в Киеве. Об этом сообщается на официальном портале для оповещения граждан.

Тревога прозвучала в Киеве, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Уточняется, что с 21:06 по 22:14 по московскому времени сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее Воздушные силы Украины заявили, что сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar, который потерял управление. Военные подтвердили подбитие БПЛА и отметили, что инцидент случился из-за технической неисправности дрона.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика