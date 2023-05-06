Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушная тревога объявлена в большинстве украинских регионов, в том числе в Киеве. Об этом сообщается на официальном портале для оповещения граждан.

Тревога прозвучала в Киеве, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Уточняется, что с 21:06 по 22:14 по московскому времени сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее Воздушные силы Украины заявили, что сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar, который потерял управление. Военные подтвердили подбитие БПЛА и отметили, что инцидент случился из-за технической неисправности дрона.