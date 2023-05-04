Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в Киеве прозвучали взрывы – СМИ

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Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве. Об этом со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения сообщает ТАСС.

Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны два взрыва, также сообщается о пяти взрывах в Одессе.

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также заявил в своем телеграм-канале, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы. По его словам, в значительной части города после этого пропало электричество.

Ранее госдеп США предупредил находящихся на Украине американских граждан о повышенной угрозе ракетных ударов. В диппредставительстве призвали американцев покинуть страну.

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