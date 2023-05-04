01:50Политика
Госдеп предупредил граждан США о высоком риске ракетных ударов в Киеве и области
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Госдеп США предупредил находящихся на Украине американских граждан о повышенной угрозе ракетных ударов. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства США.
"В свете недавнего всплеска ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы госдепартамент предупреждает граждан США о сохранении повышенной угрозы ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области", – указано в заявлении.
Диппредставительство призывает американцев не игнорировать воздушную тревогу и укрываться в надлежащих местах после прозвучавших сигналов.
Им также порекомендовали покинуть Украину в момент, когда это будет безопасно. Кроме того, в посольстве посоветовали гражданам США иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не будет зависеть от помощи правительства Штатов.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Третьего мая сирены прозвучали в столице Украины, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.
В ночь на четвертое мая воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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