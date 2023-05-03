Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Власти Киева объявили воздушную тревогу в восьми областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным карты, воздушная тревога в городе была объявлена в 16:28 по московскому времени.

Отмечается, что сирена прозвучала в столице Украины, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

В ночь на 3 мая воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины и в Киеве. Сирены звучали в Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Киевская областная военная администрация сообщала, что системы ПВО начали работу. Отмечается, что взрывы были слышны в Киеве и в Днепропетровске.

До этого воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявляли 1 мая. Как заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военные силы РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины – СМИ