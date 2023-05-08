В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом

Фото: МЧС России

Резервуар с дизельным топливом повредился в Соломенском районе Киева в результате взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую военную администрацию.

Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн. Произошла утечка, но без возгорания. Также пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыли, а пожар ликвидировали.

Ночью сообщалось, что взрывы прозвучали в Киевской и Черниговской областях, а также в Одессе. Согласно данным официального портала по оповещению населения, в Киеве, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях звучала воздушная тревога.

Последние дни на Украине часто звучит воздушная тревога. 4 мая власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. В городской военной администрации рассказали о массовом прилете беспилотников.

Тогда же, 4 мая, сообщалось о мощном взрыве, который произошел на заводе "Арсенал" в Киеве. Свидетель ситуации заявил, что ему трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года