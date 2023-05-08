В Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы – СМИ

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Взрывы прозвучали в Киевской и Черниговской областях, а также в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

На территории Украины, согласно данным официального портала по оповещению населения, в Киеве, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях звучит воздушная тревога.

Сообщается также о пожаре в Одессе, который начался после взрывов.

Последние дни на Украине часто звучит воздушная тревога. 4 мая власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. В городской военной администрации рассказали о массовом прилете беспилотников.

Тогда же, 4 мая, сообщалось о мощном взрыве, который произошел на заводе "Арсенал" в Киеве. Свидетель ситуации заявил, что ему трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года