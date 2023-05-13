Свыше 170 объектов инфраструктуры получили повреждения на Украине за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 170 объектов инфраструктуры получили повреждения на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный медиацентр "Украина".

"По предоставленной ситуационным центром министерства обороны Украины информации, подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в Киевской области прогремело несколько взрывов.

По данным прессы, в этом регионе сраболи средства противовоздушной обороны. При этом каких-либо подробностей или информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводилось.

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