Российская армия отразила все атаки ВСУ в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска. Об этом сообщает министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале, публикуя ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

"Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также рассказали, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ сражаются за овладение западными кварталами города.

Отличившимся в боях за Артемовск военнослужащим вручили ордена и другие государственные награды непосредственно на боевых позициях.

Ранее российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области, в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. Кроме того, российские силы отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские штурмовики освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска