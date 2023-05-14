Армия РФ нанесла удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удар по украинским военным объектам в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Об успехах ВС РФ в рамках спецоперации на Украине рассказало министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что российские силы достигли поставленную цель.

"Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", – сообщили в Минобороны.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об авиаударе по позициям Вооруженных сил Украины, который был нанесен в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Он уточнил, что авиация отработала планирующими бомбами. По его словам, есть попадания по целям – местам дислокации боевиков ВСУ, а также складам с оружием и боеприпасами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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