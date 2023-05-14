Украинские военные из Артемовска рассказали о столкновениях с российскими танками – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские солдаты вернувшиеся из Артемовска, пожаловались на непрекращающиеся ракетные и авиаудары и на столкновения с российскими танками. Об этом сообщает New York Times.

"Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту", – сказал командир 24-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что каждый метр города находится под обстрелом. По его словам, ВСУ не могут противостоять армии РФ в связи с нехваткой противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска.

Отмечалось, что севернее и южнее Артемовска ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны, но все атаки были отражены и прорывов обороны российских войск не допущено.



За сутки ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва в районе Артемовска