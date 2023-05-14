14 мая, 20:29Политика
Украинские военные из Артемовска рассказали о столкновениях с российскими танками – СМИ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские солдаты вернувшиеся из Артемовска, пожаловались на непрекращающиеся ракетные и авиаудары и на столкновения с российскими танками. Об этом сообщает New York Times.
"Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту", – сказал командир 24-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он добавил, что каждый метр города находится под обстрелом. По его словам, ВСУ не могут противостоять армии РФ в связи с нехваткой противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска.
Отмечалось, что севернее и южнее Артемовска ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны, но все атаки были отражены и прорывов обороны российских войск не допущено.
За сутки ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва в районе Артемовска
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