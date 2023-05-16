Собака помогла артиллеристам ВС РФ обнаружить технику ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский артиллерист реактивной батареи рассказал, что собака по кличке Альба помогла военным обнаружить боевую технику ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Военнослужащий рассказал, как однажды ночью собака вышла в поле и начала рычать в одну точку. Выдвинувшись туда, военные обнаружили технику ВСУ, которую они давно пытались вычислить.

По словам артиллериста, подобные случаи происходили неоднократно, собака не раз помогала бойцам. Они подобрали ее еще щенком, голодную и истощенную, а сейчас Альбе уже больше года.

Военный отметил, что повар каждый день готовит и для собаки, так как она постоянно находится на своем посту.

"Альба выходит на службу каждый день. Она забирается на возвышенность и контролирует, что происходит вокруг. Если боевое задание, она с нами на броне едет, всегда с нами, верная подруга боевая", – рассказал артиллерист.

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