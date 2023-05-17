Военный эксперт объяснил, как был уничтожен американский ЗРК Рatriot

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как был уничтожен американский ЗРК Рatriot. Об этом сообщает газета "Известия".

"Patriot, который был поставлен Украине, – это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах", – сказал эксперт.

Он уточнил, что особенность этого комплекса состоит в том, что он занимает определенный позиционный район примерно два на два километра и имеет сразу восемь пусковых установок.

"Мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить "Кинжал", который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате "Кинжал" уничтожил сердце этого Patriot – РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен", – заявил Леонков.

По его словам, ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах. Эксперт не раскрыл детали, но рассказал, что данной тактикой ВС РФ заставили Patriot вступить в боевую работу и обнаружили его позиционный район.

Леонков рассказал, что когда стало понятно, что "Кинжал" направляется к ЗРК, украинские силы начали отстреливаться, однако данный комплекс неспособен сбить такую ракету. По его мнению, тот факт, что украинские силы запустили 32 ракеты, что является очень большим расходом, демонстрирует полную неэффективность Patriot по отношению к гиперзвуковому оружию России.

"Запущенные 32 ракеты – это жест отчаяния, а не действия профессионалов", – резюмировал он.

Минобороны России ранее сообщило, что в Киеве ударом ракеты "Кинжал" был ликвидирован американский ЗРК Patriot.

В США признали повреждение ЗРК Patriot. Однако, по данным телеканала CNN, в США считают, что установка Patriot якобы не уничтожена полностью, а лишь повреждена.