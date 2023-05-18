ЗРК Patriot на Украине обречены на уничтожение Россией – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Bernd Wüstneck

ЗРК Рatriot были обречены на атаки со стороны Вооруженных сил России, как только они попали на Украину. Такое мнение озвучил журналист издания The Drive Тайлер Роговэй.

"Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить", – написал он.

По его словам, даже самые мобильные вариации американской ЗРК требуют достаточно большого времени для перемещения на другое место. В связи с этим Роговэй отметил, что США следует ожидать более серьезных атак по их ЗРК на Украине. Он напомнил, что Россия десятилетиями работала над тем, чтобы противостоять системам Patriot.

16 мая стало известно, что ВС РФ ликвидировали ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. Также были поражены участки скопления живой силы ВСУ и склады с боеприпасами и вооружением.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти пусковых установок Patriot, а также радиолокационной станции в Киеве.

