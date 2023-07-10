Завод по производству турецких беспилотников начали возводить на Украине

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На Украине начали возводить завод по выпуску турецких беспилотников Bayraktar, рассказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, все силы сейчас задействованы для обновления украинского военно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь о выпуске боеприпасов, уточнил министр. В этой связи "темпы увеличения производства боеприпасов далеки от наших потребностей", заключил он.

Ранее Камышин рассказал, что Анкара и Киев подписали меморандум о развитии на Украине выпуска БПЛА.

До этого генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар рассказал, что организация планирует начать производство боевых дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Он отмечал, что строительные мероприятия на местном дочернем предприятии Baykar проходят в соответствии с графиком. Открыть его планируется в 2025 году, уточнил он.

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