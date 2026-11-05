Один человек пострадал при атаке БПЛА в Рязанской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек получил ранения при атаке беспилотников на Рязанскую область, сообщил губернатор региона Павел Малков в MAX.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. На местах работают оперативные службы: они оценивают ущерб и занимаются восстановлением электроснабжения.

Регион подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 5 ноября. Повреждения получили частные дома в Рязанском округе, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка. От падения обломков в Рязани загорелись промышленные объекты. Также повреждены линии электропередачи, а в школе № 58 выбиты стекла.

До этого были атакованы дронами предприятия в Нижегородской области. В частности, серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте.

